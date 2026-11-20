Іракські урядові сили 20 листопада увійшли до району Джурф-ас-Сахр на південь від Багдада, де понад десять років присутнє проіранське угруповання «Катаїб Хезболла». Як повідомляє Channel NewsAsia, сторони досягли компромісу, який мав запобігти прямому зіткненню.

Вхід урядових підрозділів

Кореспондент AFP побачив, як поліцейські пройшли через перший блокпост «Катаїб Хезболла», де залишалися бійці угруповання. Державні медіа Іраку повідомили, що об'єднані сили почали входити до району, який також називають Джурф-аль-Наср, для передислокації.

За даними уряду, до району направили армійський підрозділ, федеральну поліцію, енергетичну поліцію та два підрозділи «Хашд аш-Шаабі». Це альянс угруповань, інтегрований до регулярних збройних сил Іраку, до якого також входять бригади проіранських груп. Один зі співрозмовників AFP заявив, що розміщення підрозділів «Хашд аш-Шаабі» було ключовим елементом компромісу.

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Суперечка щодо району

Прем'єр-міністр Іраку Алі аз-Заїді цього тижня встановив для «Катаїб Хезболла» строк для виходу з Джурф-ас-Сахра. Уряд заявив про контрабанду нафти в районі, однак угруповання це заперечило. Представник «Катаїб Хезболла» водночас сказав AFP, що формування не залишатиме Джурф-ас-Сахр.

На тлі суперечки іранський командувач Есмаїл Каані відвідав Ірак і зустрівся з посадовцями, зокрема з Алі аз-Заїді та лідером «Катаїб Хезболла». Три іракські джерела, серед яких двоє представників проіранських формувань, повідомили AFP, що Каані допоміг знизити напруженість. Двоє з них стверджували, що він домігся місячного строку для врегулювання питання.

Стратегічна територія

Джурф-ас-Сахр складається переважно з безлюдних сіл і сільськогосподарських земель, але перетворився на мілітаризовану зону. За даними AFP, у районі, імовірно, розташовані бази, склади озброєнь і майстерні, пов'язані з ракетами та безпілотниками. Район має стратегічне значення через близькість до Багдада та шиїтського святого міста Кербела.

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