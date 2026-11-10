Сили щита нації заявили про десятки втрат хуситів у Лахджі — Asharq Al-Awsat

Підконтрольні уряду Ємену Сили щита нації заявили про масштабний раптовий наступ на позиції хуситів у провінції Лахдж. За твердженням формування, під час операції на фронті Аль-Мухавала в районі Аль-Мудараба ва-Рас-аль-Ара десятки бійців-хуситів загинули або дістали поранення, а інші залишили позиції. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Наступ у Лахджі

У Силах щита нації повідомили, що до наступу залучили підрозділи третьої, четвертої, п’ятої та шостої бригад першої дивізії. Урядові сили також заявили про встановлення контролю над фронтом Кахбуб поблизу Баб-ель-Мандебської протоки та оприлюднили відео, яке, за їхніми словами, демонструє розгортання військових у гірській місцевості.

Четвертий військовий регіон окремо заявив про удар по військовому автомобілю хуситів на фронті Аль-Макатіра в Лахджі. За його даними, транспортний засіб перевозив польове забезпечення та обладнання.

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Бої та втрати серед цивільних

У провінції Таїз урядові війська заявили, що за підтримки Народного опору відбивають атаки хуситів на кількох напрямках. За даними державного агентства SABA, у неділю вогонь хуситів влучив в автомобіль швидкої допомоги в районі Аль-Ават: загинули поранений, якого перевозили, та його батько, а член екіпажу зазнав поранення.

Спільний комітет медичної невідкладної допомоги в Таїзі засудив обстріли машин швидкої допомоги та медичного персоналу. За даними комітету, цей випадок став третім нападом на швидкі від початку останнього етапу боїв; попередня інформація також свідчила про обстріл ще однієї машини в цьому районі.

За інформацією SABA, ще дев’ятеро цивільних, серед яких двоє дітей і дві жінки, дістали поранення внаслідок обстрілів, стрілянини та снайперських атак у кількох районах Таїзу. Представник хуситів Ях’я Сарі водночас заявив, що території під контролем угруповання протягом попередніх 24 годин зазнали 91 авіаудару в кількох провінціях Ємену.

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