Сили швидкої підтримки заявили про захоплення Макджі в Судані — Asharq Al-Awsat
Суданські Сили швидкої підтримки та їхні союзники заявили про захоплення міста Макджа у штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану. За даними Asharq Al-Awsat, угруповання повідомило про взяття міста після встановлення контролю над Салі, Аль-Кейлі та Бакорі.
Ці твердження незалежно не підтверджені. Влада штату Блакитний Ніл визнала, що в окремих районах відбуваються зміни в дислокації військ і контролі над територіями, однак прямо не підтвердила входження сил альянсу до Макджі. Суданська армія також не підтвердила і не спростувала втрату міста.
Заяви сторін щодо Макджі
Альянс «Тасіс», до якого входять Сили швидкої підтримки та Народно-визвольний рух Судану — Північ, оприлюднив відео, на якому видно бійців цих формувань і пов’язаних із Силами швидкої підтримки воєнізованих сил Аль-Біші в Макджі.
Платформи в соцмережах, що підтримують армію, заявили, що на момент входження союзних сил у місті не було військових, а армійські підрозділи нібито залишили цей район приблизно три місяці тому. Вони назвали поширені відео елементом інформаційної війни.
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Макджа розташована в місцевості Бау на південному заході штату Блакитний Ніл, приблизно за 90 кілометрів від його адміністративного центру Ед-Дамазіна. 20 вересня місцевий посадовець повідомляв агентству Anadolu, що армія та союзні сили відбили напад Сил швидкої підтримки й Народно-визвольного руху Судану — Північ на Макджу та Маду.
Повідомлення про збиті безпілотники
Окремо суданська армія заявила, що її протиповітряна оборона збила вранці 8 листопада ворожий безпілотник FH-95 над районом Аяль-Бахіт у штаті Західний Кордоффан. Оператора дрона не назвали.
Сили швидкої підтримки зі свого боку повідомили про нібито збиття безпілотника Bayraktar Akıncı суданської армії над фронтом у штаті Блакитний Ніл. Обидві заяви про збиті дрони також не вдалося незалежно перевірити, а оприлюднені угрупованням фото уламків не дали змоги встановити тип апарата, а також час і місце його падіння.