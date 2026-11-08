Сили швидкої підтримки заявили про захоплення Макджі в Судані — Asharq Al-Awsat

Суданські Сили швидкої підтримки та їхні союзники заявили про захоплення міста Макджа у штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану. За даними Asharq Al-Awsat, угруповання повідомило про взяття міста після встановлення контролю над Салі, Аль-Кейлі та Бакорі.

Ці твердження незалежно не підтверджені. Влада штату Блакитний Ніл визнала, що в окремих районах відбуваються зміни в дислокації військ і контролі над територіями, однак прямо не підтвердила входження сил альянсу до Макджі. Суданська армія також не підтвердила і не спростувала втрату міста.

Заяви сторін щодо Макджі

Альянс «Тасіс», до якого входять Сили швидкої підтримки та Народно-визвольний рух Судану — Північ, оприлюднив відео, на якому видно бійців цих формувань і пов’язаних із Силами швидкої підтримки воєнізованих сил Аль-Біші в Макджі.

Платформи в соцмережах, що підтримують армію, заявили, що на момент входження союзних сил у місті не було військових, а армійські підрозділи нібито залишили цей район приблизно три місяці тому. Вони назвали поширені відео елементом інформаційної війни.

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Макджа розташована в місцевості Бау на південному заході штату Блакитний Ніл, приблизно за 90 кілометрів від його адміністративного центру Ед-Дамазіна. 20 вересня місцевий посадовець повідомляв агентству Anadolu, що армія та союзні сили відбили напад Сил швидкої підтримки й Народно-визвольного руху Судану — Північ на Макджу та Маду.

Повідомлення про збиті безпілотники

Окремо суданська армія заявила, що її протиповітряна оборона збила вранці 8 листопада ворожий безпілотник FH-95 над районом Аяль-Бахіт у штаті Західний Кордоффан. Оператора дрона не назвали.

Сили швидкої підтримки зі свого боку повідомили про нібито збиття безпілотника Bayraktar Akıncı суданської армії над фронтом у штаті Блакитний Ніл. Обидві заяви про збиті дрони також не вдалося незалежно перевірити, а оприлюднені угрупованням фото уламків не дали змоги встановити тип апарата, а також час і місце його падіння.

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