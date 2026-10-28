Американські сили на Близькому Сході готові розпочати масштабні військові операції проти Ірану протягом 96 годин після відповідного наказу президента США Дональда Трампа. Про це NDTV повідомляє з посиланням на CNN та двох американських посадовців. За їхніми словами, у регіоні вже розгорнуто достатньо сил для проведення операцій, однак Трамп ще не ухвалив рішення щодо нового наступу.

Можливі цілі

За даними CNN, військове командування готується до операцій, які можуть вийти за межі обмежених ударів по іранських радарах, пускових установках ракет та інших військових об’єктах. Центральне командування США і Пентагон опрацьовують ширший список потенційних цілей, до якого входять енергетична інфраструктура Ірану, військові об’єкти та ядерні установки.

Чинні та колишні посадовці США, обізнані з військовим плануванням, вважають, що рішення про нові удари може бути ухвалене до кінця року. Водночас вони називають період після проміжних виборів у США імовірнішим часом для такого рішення. Представник Пентагону заявив CNN, що відомство розробляє та виконує військові варіанти, які наказує реалізувати президент.

Ризик відповіді Ірану та хуситів

Американські розвідувальні оцінки вказують на занепокоєння можливою відповіддю Ірану та єменських хуситів у разі нової хвилі атак з боку США та Ізраїлю. Джерела, ознайомлені з такими оцінками, повідомили CNN, що Тегеран і хусити серйозно сприймають можливість відновлення американських ударів.

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Якщо Іран стане ціллю, Тегеран і хусити можуть швидко відповісти ударами по американському персоналу та об’єктах у регіоні, а така відповідь потенційно може вийти за межі Близького Сходу. За даними CNN, у меморандумі від 23 жовтня директора Національної розвідки США Джея Клейтона до держсекретаря Марко Рубіо зазначено, що Іран істотно посилив зусилля з націлювання на американський персонал, а планування таких дій досягло просунутих стадій на Близькому Сході та в окремих інших країнах.

Позиція Ізраїлю

Ізраїль, за інформацією джерел CNN, готувався до можливих нових ударів по Ірану та прагнув підтримки США. Ізраїльське джерело стверджувало, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу намагався переконати Трампа провести спільну операцію до виборів, проте не отримав схвалення. Канцелярія ізраїльського прем’єра назвала це твердження фейковою новиною.

За даними джерел, Ізраїль відклав негайні плани ударів, але продовжує готуватися до можливої скоординованої операції з Вашингтоном. Однією з причин відтермінування називали потребу Ізраїлю в американській підтримці протиповітряної та протиракетної оборони у разі можливої відповіді Ірану або хуситів.

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