Сили UNIFIL затримали ізраїльського цивільного на кордоні з Ліваном — Jerusalem Post

Сили Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) затримали ізраїльського цивільного, який у районі Рош-га-Нікра незаконно перетнув кордон із Ліваном. Чоловік переліз через ворота поста UNIFIL у Рас-аль-Накурі та опинився на його території.

Як повідомляє Jerusalem Post, невдовзі цивільного виявили сили ООН поблизу кордону. Його передали Армії оборони Ізраїлю, повернули на ізраїльську територію, а потім передали поліції для подальших дій і допиту.

Заяви UNIFIL та ізраїльської армії

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що направили підрозділи до пункту пропуску Рош-га-Нікра після повідомлення про перетин кордону громадянином Ізраїлю. За результатами первинної перевірки, військові вказали, що людина могла перебувати в нестабільному психічному стані, однак обставини інциденту продовжують розслідувати.

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Ізраїльська армія також підкреслила, що перетин кордону заборонений, небезпечний і є порушенням закону. Речниця UNIFIL заявила, що цивільний незаконно перетнув Блакитну лінію з ізраїльської території. За її словами, його повернули на південь від Блакитної лінії, а місія ООН окремо вивчає обставини події.

Стрілянина по патрулю

Того ж вечора в окремому інциденті по патрулю UNIFIL біля села Ваді-Джілу, на південний схід від Тіра на півдні Лівану, відкрили вогонь. За даними місії, у напрямку патруля здійснили близько десятка пострілів. Військовослужбовці UNIFIL відкрили вогонь у відповідь, після чого стрілянина припинилася.

У UNIFIL повідомили, що серед персоналу місії немає поранених. Організація закликала владу Лівану оперативно розслідувати стрілянину, встановити причетних і притягнути їх до відповідальності.

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