Сім країн отримали по $50 тисяч на збереження біорізноманіття — Premium Times Nigeria

На полях 17-ї сесії Конвенції ООН про біологічне різноманіття у Вірменії сім країн отримали по 50 тисяч доларів стартових грантів на природоохоронні проєкти. Фінансування в межах механізму Rapid Deployment Mechanism отримали Коста-Рика, Мексика, Нігерія, Непал, Замбія, Руанда та Кенія, повідомляє Premium Times Nigeria.

Підтримка цілі 30×30

Гранти надала Коаліція високих амбіцій для природи і людей. Кошти мають допомогти країнам просуватися до цілі 30×30 — збереження щонайменше 30% суходолу й моря до 2030 року. Механізм Rapid Deployment Mechanism передбачає невеликі гнучкі гранти, покликані покрити початкові потреби проєктів і залучити масштабніше фінансування.

Нігерія отримала грант на проєкт із посилення екологічної зв'язності, розвитку наземних і морських інших ефективних територіально орієнтованих природоохоронних заходів та оцінювання ефективності управління охоронюваними територіями. Проєкт реалізовуватиме Нігерійський фонд охорони природи.

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Проєкти семи держав

За даними фонду, у співпраці з федеральним Міністерством довкілля він надаватиме наукову й технічну підтримку уряду Нігерії. Проєкт передбачає визначення, картування та опис пріоритетних наземних і морських інших ефективних територіально орієнтованих природоохоронних заходів, оцінювання управління охоронюваними територіями та розроблення національної системи оцінювання ефективності управління.

Представниця Нігерії при Конвенції ООН про біологічне різноманіття Сікеаде Егбувало заявила, що підтримка також допоможе розв'язувати проблему фрагментації природних середовищ існування. Коста-Рика використає кошти для вдосконалення управління Національним парком острова Кокос, а Мексика — для створення підводних акустичних базових даних і управління морськими охоронюваними територіями.

Проєкти Непалу, Замбії, Руанди та Кенії стосуються визнання інших ефективних територіально орієнтованих природоохоронних заходів, інвентаризації водно-болотних угідь, екологічної зв'язності та охорони морських екосистем за участю місцевих громад. Представник Кенії не зміг бути присутнім на церемонії вручення.

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