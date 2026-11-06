Сім родин у Данії оскаржують виселення у Верховному суді — Al Jazeera

Сім родин із Гельсінгьора в Данії оскаржують у Верховному суді припинення договорів оренди їхнього житла. Дводенне слухання почалося у п’ятницю. Родини стверджують, що їх змусили залишити домівки через країну походження — їхню або їхніх батьків, повідомляє Al Jazeera.

Договори оренди розірвали у 2022 році відповідно до закону 2018 року, відомого раніше як «гетто-закон». Він стосується комплексів соціального житла, де понад половина мешканців класифіковані як «незахідні». Уряд Данії заявляє, що метою закону є інтеграція, тоді як правозахисні групи вважають такі заходи дискримінаційними.

Адвокат родин Едді Хаваджа сказав агентству AFP, що справа стосується того, чи є нейтральними критерії, які враховують походження орендарів.

Кого відносять до незахідних

Данська статистична служба зараховує до «незахідних» більшість країн поза Євросоюзом, за винятком Андорри, Австралії, Канади, Ісландії, Ліхтенштейну, Монако, Нової Зеландії, Норвегії, Сан-Марино, Швейцарії, США та Ватикану. Ця категорія також охоплює людей, народжених у Данії, якщо жоден із їхніх батьків не є громадянином Данії, народженим у країні.

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Щороку 1 грудня влада складає перелік так званих паралельних суспільств. До нього можуть потрапити райони соціального житла з населенням щонайменше 1 тисяча осіб, де частка незахідних іммігрантів і їхніх нащадків перевищує 50%, а також виконуються щонайменше два з чотирьох критеріїв: безробіття, злочинність, рівень освіти та доходи.

Наслідки для житлових районів

Райони, що залишаються у переліку п’ять років, отримують статус територій трансформації. До 2030 року в них частка соціального житла має бути скорочена до 40% через продаж, знесення або переобладнання помешкань. За даними асоціацій орендарів, до 2030 року приблизно 11 тисячам людей у Данії доведеться залишити свої домівки.

У Гельсінгьорі орендодавець Boliggarden на початку 2020 року оголосив про реконструкцію 96 квартир у житловому комплексі Nøjsomhed, після чого припинив договори з орендарями. Більшість із них мали іноземне походження.

У грудні 2025 року Суд Європейського Союзу у справах інших орендарів зазначив, що громадянство або країна народження самі по собі не визначають етнічного походження. Водночас формально нейтральний критерій, який охоплює багато груп за походженням, може бути пов’язаний з етнічністю. Данські судді мають остаточно визначити, чи ґрунтується критерій «незахідного» походження на етнічності та чи зазнали люди, охоплені ним, менш сприятливого ставлення, зокрема підвищеного ризику дострокового припинення оренди.

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