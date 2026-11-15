Симуляції передбачили швидкий зсув магнітних осей Урана й Нептуна — ScienceDaily

Комп’ютерні моделі вказують, що магнітні поля Урана й Нептуна можуть змінювати нахил на десятки градусів упродовж кількох десятиліть. Дослідники пов’язують незвичну форму та значний нахил цих полів зі зміною електропровідності речовини в глибоких надрах крижаних гігантів, повідомляє ScienceDaily.

Результати роботи, опублікованої в журналі Communications Physics, отримала група науковців з Техаського університету в Остіні у співпраці з колегами з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, Імперського коледжу Лондона та Нортумбрійського університету.

Електропровідність у надрах планет

Магнітне поле планети створює динамо-процес: рух електропровідної рідини в надрах генерує магнітні сили. На Землі цей процес відбувається в рідкому зовнішньому ядрі, а магнітна вісь відхилена від осі обертання приблизно на 11 градусів.

Натомість магнітний диполь Урана нахилений на 59 градусів, а Нептуна — на 47 градусів. Обидві планети приблизно вчетверо ширші за Землю. Їхні надра, за оцінками науковців, містять водень, гелій, воду, аміак, метан і кам’янисту речовину, однак точний склад досі невідомий.

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Автори моделювали різні варіанти внутрішньої будови планет, враховуючи рух рідин, зміни температури та взаємодію магнітних сил. За їхнім припущенням, із глибиною речовина стає більш електропровідною: за екстремальних тиску й температури молекули води можуть розпадатися на іони, здатні переносити електричний струм.

Спостереження полярних сяйв

За деякими сценаріями симуляцій нахил магнітної осі крижаних гігантів змінювався на десятки градусів лише за кілька десятиліть. Це означає, що поля Урана й Нептуна нині можуть істотно відрізнятися від тих, які зафіксував апарат Voyager 2 під час прольотів повз планети у 1980-х роках.

Цей висновок поки є прогнозом моделей, а не підтвердженим спостереженням. Науковці аналізують інфрачервоні знімки Урана й Нептуна, отримані космічним телескопом James Webb. Особливу увагу вони приділяють полярним сяйвам та структурі іоносфери, оскільки ці явища пов’язані з магнітною активністю планет. Надалі ці дані планують зіставити з вимірюваннями Voyager 2 та результатами нових симуляцій.

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