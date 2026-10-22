Син Аун Сан Су Чжі заявив про першу за п’ять років розмову з матір’ю — Channel NewsAsia

Син колишньої лідерки М’янми Аун Сан Су Чжі Кім Аріс заявив, що 22 жовтня вперше за понад п’ять років поговорив із матір’ю. За даними влади М’янми, Аун Сан Су Чжі перебуває під домашнім арештом у столиці країни Найп’їдо після військового перевороту 2021 року.

Розмова після ізоляції

Аріс повідомив у Facebook, що нарешті зміг поговорити з матір’ю та знову почути її голос. Він зазначив, що це має для нього велике значення.

За даними Channel NewsAsia, Аріс живе у Великій Британії. Агентство AFP не змогло одразу зв’язатися з ним, а спосіб, у який відбулася розмова, не уточнюється.

До допису він додав фотографії, на яких, імовірно, стоїть біля посольства М’янми в Лондоні. Аріс подякував людям, які підтримували його та матір, і наголосив, що одна розмова не означає регулярного доступу родини до Аун Сан Су Чжі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Домашній арешт у Найп’їдо

Військові М’янми тримали Аун Сан Су Чжі майже в повній ізоляції після перевороту в лютому 2021 року, який завершив десятирічний період обмежених демократичних змін у країні. Вона здобула Нобелівську премію миру 1991 року за зусилля щодо встановлення демократії в М’янмі.

Влада М’янми повідомляла, що у квітні Аун Сан Су Чжі перевели з в’язниці в Найп’їдо під домашній арешт. У серпні вона оприлюднила фотографії зустрічі колишньої лідерки з представником Червоного Хреста.

Цього тижня влада також заявила, що Аун Сан Су Чжі отримала посилку від короля Великої Британії Чарльза III з двома книжками про ґрунти та запечатаним дипломатичним повідомленням. Букінгемський палац не коментував зміст цього повідомлення.

Читай нас у