Син президента США Дональд Трамп-молодший полював із Кремльовим — Interia

Син президента США Дональд Трамп-молодший провів два дні на полюванні в монгольській провінції Увс разом із російським олігархом Умером Кремльовим. Про це повідомляє Interia з посиланням на розслідування Financial Times. За даними видання, Кремльов прибув до табору 27 серпня після конференції Міжнародної асоціації боксу.

Поїздка до провінції Увс

Трамп-молодший прилетів до Монголії в середині серпня, подолав кількасот кілометрів і облаштував табір у провінції Увс. Разом із ним там перебували невелика група мисливських провідників, водії та кухарі.

За федеральною документацією, на яку посилається Interia, посольство США в Улан-Баторі витратило майже 19 тисяч доларів на готельні номери для агентів Секретної служби США, які охороняли Трампа-молодшого, з 23 серпня до 6 вересня.

Кремльова супроводжував Артур Мартіросов — керівник компанії Voskhod, яка, за даними Interia, перебуває під американськими санкціями. Джерела Financial Times стверджують, що учасники поїздки намагалися не робити спільних фотографій, однак у соцмережах Кремльова з’явилися знімки з табору Трампа-молодшого.

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Полювання та зустріч із президентом Монголії

Один зі співрозмовників Financial Times заявив, що під час полювання Трамп-молодший застрелив рідкісну алтайську вівцю, яка перебуває під загрозою зникнення.

Кремльов є президентом Міжнародної асоціації боксу та колишнім керівником Федерації боксу Росії. Interia пише, що він тісно пов’язаний із Кремлем держави-агресора Росії та в травні супроводжував Владіміра Путіна під час поїздки до Китаю.

Після від’їзду Кремльова Трамп-молодший залишився в Монголії та зустрівся з президентом Ухнаагійном Хурелсухом. Речник монгольського уряду підтвердив зустріч дописом у Facebook, де йшлося про відносини США й Монголії та можливу ділову співпрацю, але згодом видалив публікацію. Представник Трампа-молодшого заявив, що зустріч мала винятково приватний характер.

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