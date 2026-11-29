У Женеві претендент на титул Джавохір Сіндаров переміг чинного чемпіона світу Доммараджу Гукеша у п’ятій партії матчу за шахову корону. Після чотирьох нічиїх Сіндаров скористався помилкою суперника в ендшпілі та повів у матчі з рахунком 3:2, повідомляє Der Spiegel.

Помилка в ендшпілі

Сіндаров грав білими та обрав дебют Реті з королівським індійським наступом. У попередніх двох партіях, де претендент мав білі фігури, Гукеш застосовував берлінський захист і двічі звів гру до нічиєї. Новий вибір дебюту не дозволив чемпіонові світу використати цей варіант.

Після дебюту Сіндаров мав дещо кращу позицію та більше часу на обмірковування ходів. Утім, у мітельшпілі Гукеш ускладнив гру, і претендент через неточності втратив невелику перевагу. Шахісти перейшли в рівний ендшпіль із ферзями та турами.

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Рахунок у матчі

Під цейтнотом Гукеш запропонував розмін ферзів, який став серйозною помилкою. Сіндаров погодився на розмін і здобув значну перевагу: він створив загрозу проведення пішака до останньої горизонталі з перетворенням на ферзя. Гукеш не зміг цьому завадити та здався у безнадійній позиції.

Після партії Сіндаров назвав гру дуже складною і зазначив, що після помилки суперника був цілком упевнений у перемозі. Гукеш визнав, що припустився помилки в цейтноті. Чемпіоном світу стане шахіст, який першим набере 7,5 очка. Шоста партія відбудеться в понеділок, у ній Гукеш гратиме білими фігурами.

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