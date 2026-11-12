Сінді Голшер прогнозують перемогу на виборах губернатора Канзасу — The Hill

У США демократичній сенаторці штату Сінді Голшер прогнозують перемогу на виборах губернатора Канзасу. За оцінкою Decision Desk HQ, вона збереже посаду губернатора за Демократичною партією та в разі підтвердження результату змінить Лору Келлі, яка не могла балотуватися на новий термін.

Як повідомляє The Hill, Голшер випередила президента Сенату Канзасу, республіканця Тая Мастерсона, якого підтримав президент Дональд Трамп. За даними на післяобідній час у середу, Голшер набирала трохи більш як 50% голосів, тоді як Мастерсон — 49,6%.

Вибори у штаті з перевагою Трампа

Прогнозована перемога Голшер продовжить контроль демократів над посадою губернатора у штаті, де Трамп у 2024 році переміг із перевагою приблизно 16 відсоткових пунктів. Канзас неодноразово обирав губернаторів-демократів: зокрема, Келлі вигравала конкурентні вибори у 2018 та 2022 роках.

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Відкриту посаду губернатора вважали однією з найкращих можливостей для республіканців здобути губернаторське крісло цього року. За тиждень до голосування Cook Political Report змінив оцінку перегонів із «перевага республіканців» на «невизначені».

Кампанія Голшер

Перед виборами Decision Desk HQ оцінював шанси Мастерсона на перемогу у 65%. У середньому опитувань цієї організації він випереджав Голшер із результатом 48% проти 46,5%.

На праймериз Голшер, яку видання називає прогресивнішою кандидаткою, перемогла сенатора штату Ітана Корсона. Його підтримували Келлі та колишня губернаторка Канзасу Кетлін Себеліус. Під час загальної кампанії Голшер критикувала Мастерсона через будівництво дата-центрів, закликала запровадити мораторій на такі проєкти, а також виступала за розширення Medicaid і збільшення фінансування спеціальної освіти.

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