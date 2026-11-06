Singapore Airlines інвестує $1,6 млрд в оновлення сервісу — CNBC

У Сінгапурі авіакомпанія Singapore Airlines інвестує понад 2 млрд сінгапурських доларів, або близько $1,6 млрд, в оновлення сервісу на борту. Перевізник планує запровадити нові крісла, варіанти харчування та розважальні системи, повідомляє CNBC.

Оновлення для першого та бізнес-класу

Нові продукти для першого й бізнес-класу поступово з’являтимуться із середини 2027 року на далекомагістральних та наддалекомагістральних Airbus A350. Їх також встановлюватимуть на Boeing 777-9 після введення цих літаків в експлуатацію Singapore Airlines.

У першому класі встановлять 32-дюймові 4K-екрани, навушники Bang & Olufsen із шумозаглушенням, а також передбачать конфігурації для спільної вечері пасажирів, які сидять поруч. Суміжні місця можна буде перетворити на двоспальне ліжко. У Singapore Airlines заявили, що це буде найбільше двоспальне ліжко в комерційній авіації.

Крісла бізнес-класу отримають 22-дюймові 4K-екрани, бездротове заряджання та можливість підключати аудіопристрої через Bluetooth. Повністю розкладене ліжко матиме довжину 79 дюймів і ширину до 24 дюймів. Частину центральних місць можна буде об’єднати, опустивши перегородки.

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Зміни в інших класах і затримка Boeing

Для преміум-економкласу компанія планує додати один дюйм простору під час відкидання крісла, а в економкласі оновити оббивку. Нові 4K-монітори в спинках крісел та розважальна система Krisworld наступного покоління для цих класів будуть доступні лише на Boeing 777-9.

Комерційний директор Singapore Airlines Лі Лік Хсін пояснив, що рішення оновити Airbus A350 пов’язане із затримками постачання Boeing 777-9. Boeing повідомляв, що не передасть перші 777-9 замовникам до 2027 року. Операційний директор авіакомпанії Тан Кай Пінг у травні заявляв, що цих літаків не буде у флоті до завершення поточного фінансового року в березні 2027-го.

Окремо перевізник планує з першого кварталу 2027 року запровадити Starlink майже на всіх своїх Airbus, за винятком A350 для маршрутів середньої дальності. Також Singapore Airlines інвестує 130 млн сінгапурських доларів у реконструкцію лаунжів SilverKris.

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