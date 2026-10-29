Сінгапур: 2,5 року в’язниці за насильство над 15-річною — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 31-річного чоловіка, який працював із молоддю в центрі тимчасового розміщення та оцінювання, засудили до двох з половиною років ув’язнення за сексуальне насильство над 15-річною колишньою мешканкою закладу. Він визнав провину за трьома обвинуваченнями у сексуальному проникненні щодо неповнолітньої, ще п’ять епізодів суд врахував під час призначення покарання. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Стосунки після переїзду дівчини

На час злочинів чоловікові було 27 років. Із квітня 2021 року він працював у закладі, що забезпечує тимчасовий догляд за дітьми та молоддю, які потребують захисту. Дівчину помістили туди після повідомлення про насильство в сім’ї, жертвою якого вона була.

Чоловік відповідав за мешканців-хлопців, однак знав дівчину через спільні ігри вихованців за участю працівників. У лютому 2022 року її перевели до іншого закладу. Перед від’їздом вона передала йому прощальну листівку зі своїми контактами, оскільки мала до нього симпатію.

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У березні 2022 року чоловік зв’язався з нею, хоча знав, що не повинен контактувати з чинними або колишніми мешканцями центру. Наступного місяця він забрав дівчину зі школи, а згодом запропонував їй стосунки. Після цього вони неодноразово зустрічалися, а чоловік вчиняв щодо неї сексуальні дії. Про стосунки стало відомо після того, як працівник закладу, куди перевели дівчину, звернув увагу на її одяг. Чоловік згодом звільнився.

Позиції сторін у суді

Під час слухання чоловік, який не мав адвоката, заявив, що нібито сам був жертвою та зазнавав психологічних маніпуляцій з боку дівчини. Він стверджував, що вона ініціювала сексуальні розмови, а він намагався бути «крутим хлопцем».

Прокурор Йоганес Нґ заявив, що засуджений скористався симпатією потерпілої та тиснув на неї, схиляючи до різних сексуальних дій. Суддя Лі Літ Чен зазначила, що чоловік знав про вразливість дівчини, але як зрілий дорослий не мав контактувати з нею та починати стосунки, які згодом стали сексуальними. Суддя також погодилася, що його пояснення свідчили про брак каяття й усвідомлення скоєного.

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