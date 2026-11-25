Сінгапур і Японія домовилися розвивати спільні військово-морські навчання Singapan та проводити їх регулярно. Також сторони розглянуть можливість організації навчань із порятунку підводних човнів. Домовленості досягли під час зустрічі міністра оборони Сінгапуру Чан Чун Сіна з міністром оборони Японії Коідзумі Сіндзіро в Токіо.

Перше навчання провели в серпні

Перше двостороннє навчання Singapan відбулося наприкінці серпня у водах біля Японії в Тихому океані, повідомляє Channel NewsAsia. Військово-морські сили Сінгапуру та Морські сили самооборони Японії обмінювалися персоналом між кораблями, відпрацьовували завдання з ведення бойових дій звичайними засобами, планування операцій та відвідали кораблі одне одного в порту.

У спільній заяві зазначено, що міністри підтвердили намір посилювати взаємодію між військово-морськими силами обох країн. Вони також планують просувати ініціативи з обміну інформацією та співпраці для зміцнення морської безпеки.

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Морська безпека та співпраця з АСЕАН

Чан Чун Сін і Коідзумі Сіндзіро обговорили регіональну безпекову ситуацію, двосторонню оборонну співпрацю та значення відкритих морських шляхів для обох держав. Міністри заявили про спільну зацікавленість у мирі й стабільності в регіоні, зокрема у сфері морської безпеки, а також домовилися поєднувати знання і технології для реагування на спільні виклики.

Зустріч відбулася на тлі 60-річчя дипломатичних відносин між країнами. Сторони також обговорили взаємодію Японії з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Сінгапур головуватиме в АСЕАН у 2027 році, а Японія заявила про намір повністю підтримувати роботу зустрічі міністрів оборони АСЕАН та її формату з державами-партнерами.

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