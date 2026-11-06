Сінгапур і Малайзія збільшать квоту транскордонних таксі до 500 — Channel NewsAsia

Сінгапур і Малайзія з 16 листопада 2026 року збільшать квоту на ліцензовані транскордонні таксі з 300 до 500 для кожної країни. Рішення ухвалили для поліпшення транспортного сполучення між двома державами, повідомляє Channel NewsAsia.

Тисяча ліцензованих таксі

Після розширення програма Cross-Border Taxi Scheme зможе охопити до 1 000 ліцензованих транскордонних таксі загалом — замість чинної сукупної квоти у 600 автомобілів. Про зміни 6 листопада оголосили в спільній заяві Міністерство транспорту Сінгапуру та Міністерство транспорту Малайзії.

Міністерства заявили, що пасажири й водії матимуть більше варіантів для поїздок між країнами, а також зручніші умови користування транспортом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові сервіси замовлення поїздок

До схеми також приєднаються два додаткові оператори: сінгапурський CDG Zig і малайзійський Kumpool. Вони працюватимуть поряд із GrabCar, тож кількість ліцензованих сервісів замовлення поїздок у межах програми зросте до трьох.

Нововведення продовжують зміни, запроваджені у травні. Тоді влада додала визначені місця посадки для замовлених автомобілів, надала гнучкіші правила висадки пасажирів і посилила заходи проти нелегальних внутрішніх поїздок. За оновленою схемою пасажирів можна висаджувати в будь-якій точці Сінгапуру, а в Малайзії — в межах визначених зон Джохор-Бару, Іскандар-Путері, Форест-Сіті, Кулая та Сенаї.

Читай нас у