Монетарне управління Сінгапуру та Бундесбанк успішно протестували механізм транскордонних розрахунків між євро і сінгапурським доларом. У випробуванні Project Simbolon використали оптові цифрові валюти центральних банків; у ньому також брали участь банки DBS і Deutsche Bank, а технологічним постачальником була компанія Partior.

Розрахунки без спільної платформи

Як повідомляє CoinDesk, тестування мало зменшити розрахунковий ризик — ситуацію, за якої банк переказує одну валюту, але не отримує іншу. За даними Банку міжнародних розрахунків, приблизно 10% щоденних валютних операцій, або близько $1,4 трлн, здійснюються через процеси, що створюють для банків такий ризик.

У межах проєкту системи центральних банків працювали на окремих токенізованих реєстрах. Для координації платежів між ними застосували докази з нульовим розголошенням — криптографічний метод, який дозволяє перевірити інформацію без доступу до її вихідних даних. Кожен реєстр міг пересвідчитися, що інша частина операції заблокована, тому жодна з валют не могла завершити розрахунок окремо від іншої.

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Обмеження чинної системи

Операції з євро та сінгапурським доларом уже можуть захищатися банківською системою, яка одночасно завершує обидві частини угоди. Однак вона доступна лише протягом приблизно п’ятигодинного щоденного проміжку, коли одночасно працюють платіжні системи обох центральних банків. Project Simbolon перевіряв, чи зможуть реєстри центробанків забезпечити такий механізм за різного часу роботи систем і без спільної платформи чи довіреного посередника.

Сінгапур є третім найбільшим валютним центром світу: у квітні 2025 року там щодня торгували валютою на $1,49 трлн, зокрема приблизно $203 млрд припадало на операції за участю євро. Центральні банки зазначили, що ширше застосування протестованого механізму потребує оцінки правових, регуляторних, операційних вимог і правил управління. Повний звіт про проєкт мають оприлюднити у середу.

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