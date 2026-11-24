У Сінгапурі Міністерство енергетики, торгівлі та промисловості підвищило прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2026 році до близько 6%. Попередня оцінка передбачала зростання на 4,5–5,5%. Причиною перегляду прогнозу відомство назвало високий світовий попит, пов’язаний із розвитком штучного інтелекту, повідомляє Channel NewsAsia.

Дані за третій квартал

У третьому кварталі 2026 року економіка Сінгапуру зросла на 6,1% у річному вимірі. Це вище за попередню оцінку в 5,4%, однак нижче від показника другого кварталу, коли зростання становило 6,4%.

З урахуванням сезонних коливань ВВП у липні—вересні зріс на 1,5% порівняно з попереднім кварталом, після 1,8% у другому кварталі. За перші дев’ять місяців року економіка збільшилася на 6,2% у річному вимірі.

Основними драйверами зростання у третьому кварталі стали оптова торгівля, виробництво, а також фінансовий і страховий сектори. Попит, пов’язаний зі ШІ, підтримав продажі машин, обладнання та комплектуючих в оптовій торгівлі, а також електронне виробництво і точне машинобудування.

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Водночас роздрібна торгівля та заклади харчування скоротилися. Міністерство пов’язало це, зокрема, зі збільшенням витрат жителів країни за кордоном на тлі активнішого виїзного туризму.

Очікування на 2027 рік

На 2027 рік міністерство прогнозує уповільнення зростання ВВП Сінгапуру до 2,5–4,5%. У відомстві очікують послаблення темпів зростання у більшості ключових торговельних партнерів країни та повільнішого нарощування нових інвестицій у ШІ після високих рівнів 2026 року.

Серед ризиків для світової економіки міністерство називає можливу корекцію фінансових ринків через сумніви щодо стійкості глобального циклу ШІ, подальшу ескалацію конфлікту на Близькому Сході та нове зростання цін на енергоносії. Ці чинники можуть посилити інфляційний тиск і призвести до жорсткіших глобальних фінансових умов.

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