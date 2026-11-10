Сінгапур планує спрямувати S$25 млн на гранти для роботодавців — Channel NewsAsia

У Сінгапурі влада планує виділити близько S$25 млн, або US$19,6 млн, на новий рівень грантової підтримки для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю з помірними потребами в підтримці. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я та координуючого міністра із соціальної політики Онг Є Куна.

Новий рівень грантів

Кошти надаватимуть у межах нового рівня гранту Enabling Employment Grant під назвою S-EEG, де літера S означає stronger support — посилену підтримку. Фінансування призначене для підприємств, що працевлаштовують значну кількість людей з інвалідністю, яким потрібна помірна підтримка.

На першому етапі на S-EEG планують спрямувати приблизно S$25 млн. Національна агенція Сінгапуру з питань інвалідності SG Enable має оголосити перший конкурс заявок до кінця 2026 року. За словами Онг Є Куна, реалізація програми має допомогти краще визначити, якої підтримки потребують роботодавці для сталого працевлаштування людей з інвалідністю.

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Міністр зазначив, що компанії можуть мати додаткові витрати на перепроєктування робочих місць, навчання, адаптацію офісів, а також посилений нагляд або професійну підтримку працівників. У першій половині 2027 року уряд планує об’єднати чинні гранти для роботодавців у єдиний Enabling Employment Grant, який допомагатиме компенсувати витрати, зокрема на перепроєктування робочих місць і навчання.

Ціль до 2030 року

Наразі у Сінгапурі працевлаштована трохи більш як третина людей з інвалідністю працездатного віку. Уряд ставить за мету збільшити цей показник до 40% до 2030 року.

Окремо влада розширює мережу денних центрів активності та захищених майстерень: до 2030 року там додадуть 2300 місць, збільшивши загальну місткість до 5800. Також до 2028 року SG Enable планує створити 12 центрів Enabling Services Hubs, які з’єднуватимуть людей з інвалідністю та їхніх опікунів із ресурсами, програмами громади й послугами планування майбутнього догляду.

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