Сінгапур попередив про затори на кордоні з Малайзією 6–9 листопада — Channel NewsAsia

Імміграційно-контрольне управління Сінгапуру (ICA) попередило про інтенсивний рух на пунктах пропуску Вудлендс і Туас на кордоні з Малайзією під час довгих вихідних з нагоди Діпавалі. Рекомендації стосуються поїздок з 6 до 9 листопада.

Радять обирати непіковий час

Мандрівникам рекомендували заздалегідь планувати поїздки, перевіряти ситуацію на пунктах пропуску перед виїздом та, за можливості, перетинати кордон рано-вранці або пізно ввечері. Як повідомляє Channel NewsAsia, у години найбільшого навантаження слід очікувати довшого часу очікування на імміграційне оформлення.

ICA пояснило, що з 28 лютого посилило перевірки безпеки на всіх пунктах пропуску через напружену глобальну безпекову ситуацію, зокрема останні події на Близькому Сході. Відомство також закликало користуватися QR-кодами, сформованими в мобільному застосунку MyICA, щоб пришвидшити проходження контролю.

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Рекордний потік у вересні

За даними ICA, застосування QR-кодів, а також технології розпізнавання облич для мотоциклістів і пасажирів мотоциклів збільшило пропускну здатність у пікові години виїзду більш ніж на 35%. Це відповідає додатковим 7 600 мандрівникам на годину порівняно з рівнем до пандемії у 2019 році.

Під час шкільних канікул у вересні, з 4 до 14 вересня, через обидва сухопутні пункти пропуску пройшли понад 6,1 млн людей. Максимальний добовий показник — понад 599 тис. перетинів 4 вересня — став рекордом і перевищив попередній показник у понад 598 тис. перетинів, зафіксований 19 червня 2026 року. Водії автомобілів, які виїжджали у пікові години, тоді чекали на оформлення до трьох годин через затори з боку Малайзії.

ICA нагадало водіям дотримуватися правил руху, дисципліни в смугах та вказівок працівників служби. Тих, кого спіймають на спробі об'їхати чергу, скерують розвернутися та стати в її кінець. Відомство заявило, що вживатиме жорстких заходів проти порушників правил дорожнього руху та тих, хто не виконує вказівок посадовців.

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