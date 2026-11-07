Сінгапур припиняє більшість заходів через смог після двох місяців — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 7 листопада припиняють більшість заходів протидії смогу після стійкого поліпшення якості повітря. Влада скасовує щоденні рекомендації щодо смогу, роздачу респіраторів N95, закриває визначені укриття від смогу та припиняє роботу міжвідомчої групи. Субсидоване лікування станів, пов’язаних зі смогом, завершать 12 листопада.

Як повідомляє Channel NewsAsia, цей епізод став для країни найгіршим із 2015 року. Від 4 вересня до 6 листопада щонайменше в одному регіоні Сінгапуру зафіксували 38 днів із нездоровим рівнем якості повітря за 24-годинним індексом забруднення PSI. 18 жовтня показник у західній частині країни сягнув 230 — це найвищий рівень із 2015 року.

Смог тривав понад 17 днів

Хоча пікові показники цього року не перевищили рівнів 2015 року, смог виявився тривалішим. Найдовший період, коли PSI перевищував 100 щонайменше в одному регіоні, становив 422 години, або понад 17 днів. У 2015 році такий період тривав 164 години.

Тривале забруднення повітря спричинило скасування та перенесення заходів просто неба. Водночас країна уникла закриття шкіл і припинення доставки їжі, які застосовували під час епізоду 2015 року.

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Заходи для населення та компаній

Національне агентство з охорони довкілля почало щодня публікувати рекомендації для населення 4 вересня. Влада також достроково розпочала роздавати маски N95 вразливим групам після різкого зростання погодинних показників дрібнодисперсного пилу PM2.5 14 жовтня. Під час другого етапу роздачі віковий поріг для безкоштовних масок знизили з 67 до 60 років.

У жовтні Сінгапур видав превентивні приписи десятьом компаніям в Індонезії, які можуть бути пов’язані з пожежами, що спричинили смог. Окремо десятьом компаніям, зареєстрованим у Сінгапурі, надіслали повідомлення за законом про транскордонне забруднення смогом, вимагаючи дані про земельні концесії, корпоративні зв’язки та заходи з гасіння пожеж в Індонезії.

У листопаді парламент ухвалив зміни до цього закону: максимальний штраф збільшили вдесятеро, а відповідним органам надали право на арешт у Сінгапурі, щоб ефективніше забезпечувати співпрацю осіб, які становлять інтерес для розслідування. Водночас експерти зазначили, що збирання доказів і притягнення компаній до відповідальності залишаються складними, адже джерела забруднення розташовані за межами Сінгапуру.

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