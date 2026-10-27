Сінгапур розглядає посилення закону проти транскордонного смогу — Channel NewsAsia

Сінгапур розглядає можливість посилити чинне законодавство, зокрема Закон про транскордонне забруднення смогом, а також ухвалити нові норми для реагування на компанії, які можуть бути причетні до смогу. Про це 27 жовтня заявила міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу, повідомляє Channel NewsAsia.

Усунення прогалин у контролі

За словами Фу, метою можливих змін є усунення прогалин у правозастосуванні, посилення корпоративної відповідальності та розширення можливостей влади розслідувати випадки транскордонного смогу й вживати рішучих заходів. Вона наголосила, що смог можна попередити і що компанії мають відповідати за екологічний вплив своєї діяльності та ланцюгів постачання.

Міністерка заявила, що Сінгапур готовий застосовувати ширший спектр юридичних, регуляторних та економічних інструментів. За її словами, щодо компаній, які мають інтереси в Сінгапурі, контроль можуть здійснювати не лише регулятори, а й інвестори, фінансові установи та ринок.

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Запити до компаній

Сінгапур уже почав вживати заходів у зв’язку з нещодавнім смогом. 19 жовтня Сінгапурська екологічна рада повідомила про тимчасові обмеження для сертифікації індонезійської паперової компанії Asia Pulp & Paper за програмою Singapore Green Labelling Scheme. Компанію зобов’язали щодня подавати звіти про реагування на пожежі.

23 жовтня Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру вперше від набуття чинності Законом про транскордонне забруднення смогом надіслало повідомлення десяти зареєстрованим у країні компаніям із запитом документів та інформації. Ці компанії працюють у сферах пальмової олії або лісового господарства й мають земельні концесії в Індонезії або пов’язані з підприємствами, які володіють такими концесіями. Агентство також запитує додаткові дані у десяти індонезійських компаній, які отримали такі повідомлення протягом попереднього тижня.

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