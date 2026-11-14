Сінгапур схвалив вуглецевий проєкт із 300 тисячами фільтрів у Руанді — Channel NewsAsia

Сінгапур авторизував вуглецевий проєкт у Руанді, який має розширити доступ населення до безпечної питної води. Це перша така авторизація в межах угоди про реалізацію між Сінгапуром і Руандою, а також перша серед шести чинних двосторонніх угод Сінгапуру щодо міжнародних вуглецевих ринків, повідомляє Channel NewsAsia.

300 тисяч керамічних фільтрів

Проєкт Safe Water Supply Project розробила компанія Climate Bridge International. У його межах домогосподарствам і центрам розвитку дітей раннього віку в Руанді планують передати 300 тисяч керамічних фільтрів для води. Особливу увагу приділять Західній провінції країни.

Фільтри мають дати змогу очищати воду без кип’ятіння з використанням дров або деревного вугілля. Національне агентство з навколишнього середовища Сінгапуру заявило, що це зменшить пов’язані з таким способом очищення води викиди та забруднення повітря в приміщеннях. Менша потреба у збиранні дров, за оцінкою агентства, також вивільнить час для навчання, заробітку та участі в житті громад.

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Очікуваний кліматичний ефект

За даними агентства, проєкт може охопити близько 1,8 мільйона людей і скоротити приблизно 780 тисяч тонн викидів CO2-еквіваленту впродовж 2026–2030 років. Розподіл перших 10 тисяч фільтрів розпочали в червні, а решту планують поступово передати у 2027 році.

На етапі B трирівневої процедури Сінгапур і Руанда мають видати листи-авторизації. Вони означатимуть погодження обома країнами генерування вуглецевих кредитів відповідно до статті 6 Паризької угоди. Як зазначило агентство, понад 20 інших проєктів ще проходять оцінювання в межах сингапурсько-руандійської угоди.

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