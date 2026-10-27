Сінгапур та Індонезія 27 жовтня в Джакарті домовилися створити спільну робочу групу для координації дій щодо лісових і земельних пожеж, які спричиняють транскордонний смог. Група обмінюватиметься інформацією про компанії, що можуть бути пов’язані з пожежами, повідомляє Channel NewsAsia.

Обмін даними та докази

Про домовленість оголосили міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакрішнан і міністр закордонних справ Індонезії Арманата Насір на спільній пресконференції. Насір заявив, що Індонезія готова співпрацювати із Сінгапуром та іншими сторонами, щоб притягнути винних до відповідальності.

За його словами, Сінгапур запропонував надати дані про компанії, пов’язані з пожежами. Робоча група поєднає обмін інформацією, фінансову розвідку та збирання доказів через кордон. Сторони також розглядатимуть можливість повернення активів там, де це буде можливо. Балакрішнан зазначив, що механізм має забезпечити тісну координацію дій двох країн і стримувальний ефект для компаній.

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Гаряча лінія між країнами

Сінгапур та Індонезія також домовилися посилити комунікацію через гарячу лінію на міністерському рівні та рівні високопосадовців. Насір пояснив, що цей канал використовуватимуть для оперативного врегулювання можливих розбіжностей у двосторонніх питаннях.

Раніше влада Сінгапуру оголосила додаткові кроки через періоди нездорової якості повітря, які тривають із 4 вересня. Зокрема, Міністерство права створило спеціальну групу з юридичних, аудиторських та розслідувальних фірм для перевірки компаній, які могли бути відповідальними за пожежі або сприяти їм. Національне агентство з охорони довкілля також надіслало десяти сінгапурським компаніям запити щодо документів та інформації — уперше від часу набуття чинності відповідним законом про транскордонне забруднення димом.

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