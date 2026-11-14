Сінгапур виборов три медалі на Юнацькій Олімпіаді в Дакарі — Channel NewsAsia

Збірна Сінгапуру здобула золоту, срібну та бронзову медалі на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, Сенегал. У змаганнях, що тривали з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року, країну представляли 14 спортсменів у дев’яти видах спорту, повідомляє Channel NewsAsia.

Золото у вушу та срібло в настільному тенісі

Єдине золото для Сінгапуру 3 листопада виборола 16-річна спортсменка з вушу Нг Чже Нін. Вона перемогла у жіночих комбінованих змаганнях із тайцзіцюань, набравши 18,713 бала. Це перша золота медаль Сінгапуру на літніх Юнацьких Олімпійських іграх із 2014 року, а вушу вперше увійшло до олімпійської програми як медальний вид спорту.

Через два дні 16-річна гравчиня в настільний теніс Лой Мін Їн здобула срібло в жіночому одиночному розряді. У півфіналі вона обіграла представницю Гонконгу Су Цзи Тун із рахунком 4:2, а у фіналі поступилася Чень Мінь-сінь із Китайського Тайбею — 2:4. Ця нагорода стала для Сінгапуру другою медаллю Юнацьких Олімпійських ігор у настільному тенісі після срібла Ізабель Лі на дебютних Іграх у Сінгапурі 2010 року.

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Перша медаль у фехтуванні

Останнього дня турніру 17-річний шабліст Ештон Ау приніс країні бронзу в індивідуальних змаганнях і став першим сінгапурським призером Юнацької Олімпіади у фехтуванні. П’ятий номер посіву виграв свою групу, а в поєдинку за третє місце переміг грузина Георгі Урушадзе — 15:10.

Лучниця Табіта Єо посіла четверте місце, програвши у матчі за бронзу іспанці Сандрі Перес Кумбрерас 4:6. Легкоатлет Дарієн Ко фінішував шостим у фіналі бігу на 400 метрів з бар’єрами, показавши 52,16 секунди та встановивши національний рекорд Сінгапуру серед спортсменів до 18 років.

Генеральний секретар Національної олімпійської ради Сінгапуру Марк Чей заявив, що спортсмени продемонстрували рішучість і прагнення змагатися з одними з найсильніших молодих атлетів світу, зокрема з вищими за рейтингом суперниками. Дакарські Ігри стали першим олімпійським спортивним заходом, проведеним на африканському континенті.

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