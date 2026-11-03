Сінгапур відмовився від заявки ЮНЕСКО для Паданга — Channel NewsAsia

Сінгапур не подаватиме Паданг і навколишні історичні споруди на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попередня оцінка виявила, що необхідні охоронні заходи можуть обмежити майбутнє планування та забудову ширшого району Сівік, повідомляє Channel NewsAsia.

Рекомендації ЮНЕСКО

Національна рада зі спадщини Сінгапуру заявила, що попередня оцінка комплексу The Padang Civic Ensemble, проведена Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та дорадчими органами, виявила суттєві труднощі для подання номінації. Експерти рекомендували створити більшу буферну зону, ніж пропонував Сінгапур, зберегти важливі види на територію та з неї, а також запровадити контроль за майбутніми проєктами забудови.

За даними ради, такі вимоги передбачали б додаткові процедури розгляду й консультацій щодо планування в усьому районі Сівік, включно з територіями далеко за межами Паданга. Зокрема, Сінгапуру довелося б консультуватися з ЮНЕСКО щодо змін наявних будівель або нових проєктів, які могли б вплинути на історичне та спадщинне значення комплексу чи важливі оглядові перспективи.

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Баланс між охороною та розвитком

Директорка підрозділу зі збереження пам’яток Національної ради зі спадщини Джин Ві заявила, що влада розглянула рекомендовані додаткові заходи та їхній можливий вплив на майбутні плани для району Сівік і численні будівлі поза межами охоронюваних національних пам’яток. Після цього Сінгапур вирішив не продовжувати номінацію.

Рада наголосила, що вимоги ЮНЕСКО можуть діяти десятиліттями та змінюватися з часом. Розширена буферна зона, за її оцінкою, могла б створити додаткові обмеження для приватних комерційних будівель. Це було б складно з огляду на висотну забудову поблизу River Valley і Beach Road.

Паданг і ключові споруди комплексу, серед яких Музей азійських цивілізацій, колишні будівлі Верховного суду та мерії, готель Fullerton, стара будівля парламенту, театр і концертна зала Victoria та собор Святого Андрія, уже мають у Сінгапурі найвищий статус охорони як національні пам’ятки. Єдиним об’єктом країни у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО залишаються Сінгапурські ботанічні сади, внесені до нього у 2015 році.

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