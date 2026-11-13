Сінгапур заборонив Аліс Хуан повторний в’їзд до країни — CNBC

Влада Сінгапуру заборонила бізнесвумен Аліс Хуан повторний в’їзд до країни на тлі розслідування можливого перенаправлення серверів, які могли містити чипи Nvidia. Як повідомляє CNBC, у червні 2025 року Хуан допитали як генеральну директорку, голову ради та ключову контролерку Megaspeed International.

У лютому 2026 року сінгапурська влада дійшла висновку, що не має достатніх доказів вчинення Хуан порушень, пов’язаних із деклараціями, які перевіряли в межах справи. Водночас їй заборонили повертатися до країни після того, як встановили, що вона надала неточну інформацію, применшуючи свою роль у Megaspeed.

Розслідування поставок серверів

Розслідування щодо кількох компаній та посадовців, зокрема Megaspeed International, триває з лютого 2025 року. Міністерство внутрішніх справ Сінгапуру заявило, що перевіряє, чи сервери, експортовані через Сінгапур до Малайзії без надходження на внутрішній ринок, могли згодом перенаправити до іншого пункту призначення всупереч поданим у Сінгапурі деклараціям.

У п’ятницю п’ятій особі у справі про шахрайство висунули 41 обвинувачення. Справа стосується комп’ютерних серверів, які могли містити чипи Nvidia та були експортовані до Малайзії. За даними прокурорів, озвученими в березні попереднього року, сума ймовірних операцій у ширшій справі становила близько 390 млн доларів.

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Запити до США

Сінгапур також заявив, що отримав обмежену допомогу від американської влади у розслідуванні, яке триває приблизно рік. Поліція запитувала інформацію в американського постачальника серверів Super Micro Computer Inc., однак компанія, за даними сінгапурського Міністерства внутрішніх справ, надала обмежене сприяння.

Сінгапур уперше порушив це питання перед американськими органами влади в липні 2025 року та неодноразово повторював запити із вересня того ж року. У відомстві зазначили, що країна не застосовує односторонніх експортних обмежень інших держав, але очікує, що компанії враховуватимуть іноземні правила експортного контролю у міжнародній діяльності.

Сполучені Штати обмежують експорт найсучасніших чипів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю з 2022 року. Частка доходів Nvidia, пов’язаних із Сінгапуром, у кварталі, що завершився в липні 2025 року, зросла до 22% проти 8% у 2023 році. Водночас торговельне міністерство Сінгапуру оцінювало, що фізично доставлені до країни чипи становили менш як 1% виручки Nvidia.

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