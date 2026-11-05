Сінгапур запустив мережу SG for Humanity для допомоги Газі — Channel NewsAsia

У Сінгапурі запустили гуманітарну мережу SG for Humanity, покликану посилити допомогу людям, які постраждали від кризи в Газі. Ініціатива об’єднає уряд, гуманітарні організації та громаду, щоб поліпшити доставку допомоги й розширити можливості для волонтерства та пожертв, повідомляє Channel NewsAsia.

Чотири перші партнери

Міністерство культури, громад і молоді Сінгапуру координуватиме роботу мережі. Її першими партнерами стали Humanity Matters, Mercy Relief, фонд Rahmatan Lil Alamin Foundation та Сінгапурський Червоний Хрест.

Мережу презентували виконувач обов’язків міністра у справах мусульман і старший державний міністр оборони Закі Мохамад, державний міністр закордонних і внутрішніх справ Жулкарнайн Абдул Рахім, а також державний міністр культури, громад і молоді та транспорту Бей Ям Кенг.

За словами Закі Мохамада, одним із завдань SG for Humanity буде поліпшення доставки допомоги родинам і дітям, які її найбільше потребують. Мережа також має створити більше можливостей для медиків та інших фахівців долучатися до гуманітарних місій.

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Координація допомоги

Уряд Сінгапуру планує допомагати організаціям співпрацювати з визнаними закордонними партнерами та враховувати регуляторні вимоги й безпекові умови в країнах роботи. Йдеться, зокрема, про взаємодію з Єгипетським Червоним Півмісяцем, Палестинським Червоним Півмісяцем та установами ООН.

Організації-учасниці зберігатимуть власні гуманітарні програми, тоді як мережа сприятиме спільним ініціативам, зміцненню закордонних партнерств, збору коштів і волонтерській діяльності. Уряд також може координувати партнерства та ініціативи в Єгипті.

Обсяги підтримки

Від жовтня 2023 року уряд Сінгапуру, гуманітарні організації та громада надали понад 25 млн сінгапурських доларів допомоги людям, постраждалим від гуманітарної кризи в Газі. Допомогу спрямовували на продовольство, медичну підтримку, чисту воду, тимчасовий прихисток та освіту.

У 2025 році уряд виділив 1 млн сінгапурських доларів стартового фінансування для чотирьох організацій-партнерів. Закі Мохамад також повідомив, що найближчими тижнями відвідає Єгипет, щоб вивчити можливості зміцнення гуманітарних зв’язків Сінгапуру з регіональними та міжнародними структурами.

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