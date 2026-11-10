Сінгапур запустив сховище золота на 500 тонн — Channel NewsAsia

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) 10 листопада запустило послугу зберігання золота для центральних банків. Сховище в Сінгапурі може вмістити до 500 тонн дорогоцінного металу та призначене для іноземних центробанків, міжнародних фінансових установ і суверенних суб’єктів, повідомляє Channel NewsAsia.

Послуга для інституційних клієнтів

Золото зберігатимуть у національному валютному сховищі Сінгапуру. У MAS заявили, що його місткість можна буде збільшити в разі зростання попиту.

Голова MAS і віцепрем’єр Сінгапуру Ган Кім Йонг заявив, що попит на золото зростає через дедалі невизначеніше зовнішнє середовище. За його словами, інвестори та центральні банки шукають можливості для підвищення стійкості й диверсифікації резервів.

Він наголосив, що Сінгапур не має наміру замінити інші світові центри торгівлі та зберігання золота, а прагне бути додатковим варіантом для центральних банків. Посадовець не розкрив, які саме установи вже цікавилися зберіганням резервів у країні.

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Зміни в оподаткуванні та торгівлі

MAS та Міністерство фінансів Сінгапуру також оголосили про запровадження оновленого механізму податку на товари й послуги (GST) для послуг, пов’язаних з інвестиційними дорогоцінними металами. Він передбачає звільнення від GST окремих оптових послуг між інституційними учасниками ринку.

Зокрема, податок не стягуватимуть із послуг зі зберігання, афінажу, переплавлення, пробірного аналізу та брокерських операцій. За словами Ган Кім Йонга, це враховує те, що золото переважно торгується між інституційними учасниками, а не призначене для внутрішнього споживання. Очікується, що новий режим почне діяти у квітні 2027 року, а докладні умови представлять у межах бюджету на 2027 рік.

Сінгапурська біржа та шість банків паралельно готують систему позабіржового клірингу золота. Завершити підготовку планують до кінця 2026 року, а торгівлю та ринкові операції запустити в першому кварталі 2027 року.

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