Сінгапур застеріг власників сушарок Elba після шести пожеж — Channel NewsAsia

У Сінгапурі споживачам, які володіють або користуються сушильними машинами Elba моделі EBD 602S, порадили за можливості припинити їх використання. Причиною стали шість повідомлень про інциденти з пожежами за останні п’ять місяців.

Попередження для власників моделі EBD 602S

Рекомендацію 10 листопада оприлюднив Офіс безпеки споживчих товарів Сінгапуру (CPSO), що входить до Комісії з питань конкуренції та споживачів Сінгапуру. Як повідомляє Channel NewsAsia, у відомстві вважають, що для цієї моделі може існувати підвищений ризик пожежі.

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Модель EBD 602S більше не продають у роздрібних магазинах Сінгапуру, однак попередження стосується всіх таких пристроїв, що досі використовуються. Власникам радять перевірити марку та номер моделі на етикетці виробу.

Розслідування причин триває

CPSO зазначив, що розслідування інцидентів триває, а першопричину пожеж ще не встановили. Якщо користування сушильною машиною неможливо припинити, споживачам рекомендують постійно контролювати її роботу та не залишати пристрій без нагляду. Також відомство закликало дотримуватися інструкції з експлуатації та пообіцяло надати оновлену інформацію після завершення розслідування.

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