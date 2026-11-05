Сінгапур завершить роздачу респіраторів N95 7 листопада — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 7 листопада припинять роздавати респіратори N95 уразливим жителям через поліпшення якості повітря. Про це повідомило Національне агентство з охорони довкілля, пише Channel NewsAsia.

Отримати маски можна буде до 18:00 суботи. Тоді ж закриють кондиціоновані кімнати в громадських клубах, а також у деяких центрах комітетів і мереж мешканців, визначених як укриття від смогу.

Завершення заходів

Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру з 12 листопада припинить дію програми клінік громадської готовності до надзвичайних ситуацій та програми субсидій у зв’язку зі смогом. Міністерство трудових ресурсів також скасує додаткові заходи безпеки для працівників, які працюють просто неба, з 7 листопада. Роботодавці зможуть відновити такі роботи без додаткових запобіжних заходів, пов’язаних зі смогом.

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Кому видавали респіратори

Роздачу N95 почали 14 жовтня після того, як погодинний рівень дрібнодисперсних частинок PM2.5 сягнув дуже високого рівня. Спочатку видачу планували розпочати лише в разі перевищення 200 пунктів за 24-годинним індексом стандартів забруднення, однак її перенесли на раніший термін через погіршення ситуації зі смогом.

Респіратори роздавали у два етапи. Під час другого етапу право на їх отримання поширили на громадян віком від 60 років замість 67. Маски також могли отримати вагітні жінки, діти від семи до 16 років і власники помаранчевих та синіх карток програми Community Health Assist Scheme. Міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу повідомила в парламенті, що станом на 29 жовтня маски забрали близько 30% людей, які мали на це право.

Агентство зазначило, що в частині південного регіону Південно-Східної Азії може зберігатися суха погода. Ситуація з осередками пожеж і димовим смогом може поліпшуватися там, де йдуть дощі, але залишатися підвищеною в районах із тривалою сухою погодою та ризиком транскордонного смогу.

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