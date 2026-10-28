Сінгапур збереже більше зелені в Maju Forest і Gillman Barracks — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Управління житлового будівництва та розвитку (HDB) переглянуло плани житлової забудови Maju Forest і Gillman Barracks, передбачивши збереження більшої площі зелених зон після відгуків громадськості. Природоохоронні групи позитивно оцінили зміни, водночас наголосивши на необхідності екологічних запобіжників під час будівництва.

Як повідомляє Channel NewsAsia, у Maju Forest площа території, яку залишать зеленою, зросте приблизно з 8 до 10 гектарів. Це близько 45% ділянки площею 23 гектари, тоді як початковий план передбачав збереження приблизно 35% території.

Більше зеленої площі

У Gillman Barracks зелена зона збільшиться орієнтовно з 8 до 12 гектарів. Це становить близько 60% із 20 гектарів наявної зелені, порівняно з приблизно 40% у первинному проєкті. Через перегляд планів кількість житлових одиниць, які можуть збудувати на двох ділянках, зменшиться на 1200 — приблизно до 11 тисяч.

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Додатково збережені території мають захистити як нові природні парки, а громада зможе долучатися до покращення середовища існування тварин. Представник Nature Society Singapore Лестер Тан назвав це компромісом, оскільки навантаження від забудови не переноситимуть на іншу лісову ділянку. За його словами, у природних парках облаштують стежки, а їх створення також має посилити екологічну пов’язаність територій.

Застереження екологів

Викладач Школи навколишнього середовища Наньянського технологічного університету Шон Лум заявив, що збереження приблизно половини території теоретично може дозволити зберегти більшу частину наявного біорізноманіття. Водночас він застеріг, що зменшення лісової площі може посилити конкуренцію між тваринами за їжу та укриття.

Експерти також закликали обмежувати шум і освітлення та визначити графік робіт, який мінімізує вплив на тварин, активних уранці та ввечері. Вони наголосили, що забудову слід вести відповідно до планів екологічного управління та моніторингу. Співзасновник LepakInSG Хо Сян Тян вважає, що додаткова територія може слугувати коридором для переміщення тварин, але її недостатньо для повноцінного середовища існування.

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