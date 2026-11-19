Сінгапурський банк DBS дозволить відповідним інституційним клієнтам безпосередньо випускати та погашати стейблкоїн USDC компанії Circle. Розрахунки між доларами США та USDC мають відбуватися майже миттєво й цілодобово, повідомляє CoinDesk.

Альтернатива криптобіржам

Домовленість дасть корпоративним клієнтам можливість отримувати або погашати USDC через банк, а не покладатися лише на криптовалютні біржі та вторинні ринки. На таких ринках ліквідність і ціни можуть відрізнятися, зазначає видання.

Для Circle угода відкриває ще один канал доступу до інституційних платежів в Азії. DBS є найбільшим банком Південно-Східної Азії за обсягом активів. Керівник напряму Азійсько-Тихоокеанського регіону консалтингової компанії Areta Джозеф Го заявив, що пропозиція розрахована на установи, яким потрібна участь банку, перш ніж вони погодяться зберігати стейблкоїни.

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Банки розвивають токенізовані депозити

Водночас банки Азії створюють власну інфраструктуру цифрових платежів. На відміну від стейблкоїнів Circle чи Tether, токенізовані депозити є коштами в комерційних банках, облікованими в блокчейні.

DBS також розвиває цей напрям і з'єднує свою мережу токенізованих депозитів із мережею JPMorgan. Це має дозволити відповідним клієнтам переказувати токенізовані долари США між Сінгапуром і США, зокрема у вихідні. За дослідженням DBS, 88% опитаних великих корпорацій уже використовували або тестували токенізовані гроші, а понад три з п'яти вже застосовували стейблкоїни або планували це зробити. Опитування охопило 422 представників бізнесу та фінансового сектору на 11 ринках.

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