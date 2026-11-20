Сінгапурський суверенний фонд GIC заявив, що має намір зберегти інвестиції в ШІ-компанію Anthropic, розробника Claude, і після її первинного публічного розміщення акцій. Фонд став одним із найбільших інвесторів Anthropic, взявши участь у трьох раундах фінансування менш ніж за рік, повідомляє Channel NewsAsia.

Інвестиції після IPO

Керівник групи технологічних інвестицій GIC Кріс Емануель зазначив, що фонд інвестує в компанії на різних етапах їхнього розвитку — у кількох раундах фінансування, під час IPO та після нього. За його словами, співпраця GIC з Anthropic не обмежується капіталовкладеннями: фонд допомагає компанії з потребами в інфраструктурі для ШІ, контактами з керівниками бізнесу та міжнародною експансією.

GIC також інвестував у Ode — компанію, що допомагає підприємствам упроваджувати технології Anthropic.

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Рекордний дебют

Заява GIC пролунала після дебюту Anthropic на Волл-стріт. Компанія залучила близько 81,3 млрд доларів США під час IPO, яке Channel NewsAsia назвав найбільшим в історії. За повністю розводненою оцінкою вартість Anthropic під час розміщення становила близько 1,5 трлн доларів.

Акції компанії розмістили по 83 долари США за штуку — вище від попередньо заявленого діапазону 70–78 доларів. Обсяг пропозиції збільшили до 980 млн акцій через високий попит інвесторів. Під час першої торгової сесії котирування зростали до 115,10 долара, а закрилися на рівні 97,17 долара — на 17% вище від ціни IPO. Повністю розводнена оцінка компанії після закриття торгів наблизилася до 1,8 трлн доларів.

Участь GIC у раундах

За даними Bloomberg, на які посилається видання, GIC вклав в Anthropic понад 4,5 млрд доларів у трьох останніх раундах фінансування, а його частка за ціною IPO оцінювалася приблизно у 15 млрд доларів. Фонд уперше інвестував у вересні 2025 року в раунді Series F на 13 млрд доларів, коли Anthropic оцінювали у 183 млрд доларів. У лютому GIC разом з американською інвестиційною компанією Coatue очолив раунд Series G на 30 млрд доларів, а в травні став одним зі співлідерів раунду Series H на 65 млрд доларів.

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