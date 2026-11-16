Сінгапурський музичний проєкт залучив понад 1000 волонтерів — Channel NewsAsia

У Сінгапурі молодіжна ініціатива The Resonance Project, заснована 2021 року, об’єднала понад 1000 волонтерів, зокрема колишніх учасників. Підлітки навчають дітей і літніх людей грати на клавішних, укулеле та кахоні. Учні протягом року готуються до підсумкових виступів, де можуть показати набуті навички.

Як повідомляє Channel NewsAsia, 15-річна Хлоя Вун щотижня допомагає 73-річному То Тянь Хоку опановувати клавішні в центрі активного довголіття в Сенжі. Вони зустрічаються з січня та готуються до виступу наприкінці року. Для То це перший досвід навчання музиці: він вчиться читати ноти й розташовувати пальці на клавіатурі.

Заняття для різних поколінь

Вун розповіла, що під час уроків пристосовує техніку до потреб кожного учня, зокрема обговорює, якими пальцями їм комфортніше грати. За її словами, спілкування з То та його дружиною стало для неї не лише викладанням: вона слухає їхні історії та сприймає подружжя як друзів.

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У центрі догляду за школярами у Вудлендсі 17-річна волонтерка Кох Ле Сюань навчає дітей гри на укулеле. Один із її учнів, дев’ятирічний Томмі, грає композицію Beat It Майкла Джексона. Ле Сюань зазначила, що складнощі виникають через те, що молодші діти можуть відволікатися, тому волонтери обіцяють їм винагороду наприкінці заняття, щоб допомогти зосередитися.

Підготовка волонтерів

Нові учасники The Resonance Project проходять орієнтацію тривалістю від двох до трьох днів. Їх навчають грати на укулеле та клавішних, а також спілкуватися з учнями й вибудовувати з ними довіру. Волонтери працюють почерговими командами: кожна проводить уроки раз на два тижні, тоді як учні щотижня бачать знайомих наставників.

За словами 15-річної Лари ван Стін, ініціативу започаткували як експеримент, щоб перевірити, як молоді люди можуть допомагати своїм громадам. Вона сподівається, що перед підсумковими виступами наприкінці року і волонтери, і їхні учні зможуть оцінити власний поступ.

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