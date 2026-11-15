Сінгапурський прем’єр Вонг закликав АСЕАН до цифрової інтеграції — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг на пленарному засіданні 49-го саміту АСЕАН у Манілі, Філіппіни, закликав держави об’єднання посилювати співпрацю в цифровій економіці, підвищувати енергетичну стійкість і розширювати мережу зовнішніх партнерів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Цифрові платежі та штучний інтелект

Вонг назвав підписання Рамкової угоди про цифрову економіку АСЕАН (DEFA) прикладом поглиблення регіональної інтеграції. За його словами, країнам необхідно продовжити практичну співпрацю, щоб компанії могли простіше працювати через кордони та повніше використовувати можливості єдиного ринку АСЕАН.

Серед можливих пріоритетів він назвав створення регіональної мережі електронних транскордонних платежів. Вонг послався на вже наявні двосторонні з’єднання платіжних систем Сінгапуру з Малайзією та Таїландом. На його думку, така мережа зробить операції дешевшими й простішими для бізнесу, туристів та людей, які надсилають грошові перекази додому.

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Також сінгапурський прем’єр закликав розширювати доступ до інструментів і можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання та продуктивності. Він наголосив на потребі посилити регіональну координацію у протидії кіберзагрозам та онлайн-шахрайству.

Енергетична безпека і зовнішні зв’язки

Вонг заявив, що АСЕАН має зміцнити спроможність спільно реагувати на енергетичні кризи. Він закликав усі країни-члени якнайшвидше ратифікувати Угоду АСЕАН про нафтову безпеку (APSA), а також надати пріоритет створенню енергомережі АСЕАН. Вона має з’єднати електромережі країн Південно-Східної Азії та дозволити їм торгувати електроенергією через кордони.

Прем’єр Сінгапуру також виступив за взаємодію з усіма великими державами та проти конкуренції з нульовою сумою. Він запропонував використати майбутні ювілейні дати у відносинах АСЕАН зі США, Канадою та Європейським Союзом для підтвердження відкритого й взаємовигідного партнерства та пошуку нових напрямів практичної співпраці.

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