Сінгапурця ув’язнили на 5 років і 9 місяців за смертельний наїзд — Channel NewsAsia

У Перті, Австралія, 29-річного громадянина Сінгапуру Лінкольна Нга Цзін Кая засудили до п’яти років і дев’яти місяців ув’язнення за ненавмисне вбивство Марка Джона Бернса. Нг переслідував чоловіка автомобілем після того, як той викрав рюкзак з орендованої машини, збив його з електровелосипеда, а згодом переїхав.

Як повідомляє Channel NewsAsia, спочатку Нгу висунули обвинувачення у вбивстві, однак у серпні він визнав провину в ненавмисному вбивстві після того, як прокуратура погодилася на менш тяжке обвинувачення. Строк покарання відраховуватимуть із 24 травня 2024 року — дати його взяття під варту. Подати клопотання про умовно-дострокове звільнення він зможе після трьох років і дев’яти місяців ув’язнення.

Переслідування після крадіжки

Суд почув, що 23 травня 2024 року Нг відпочивав у Перті разом із дівчиною та її родиною. Група залишила в багажнику орендованого автомобіля рюкзак із паспортом, iPad, готівкою та трекером AirTag. За даними суду, Бернс розбив заднє скло машини, забрав рюкзак і повернувся до помешкання, яке ділив із партнеркою. Вона намагалася позбутися трекера, кинувши його в кузов припаркованого автомобіля.

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Наступного дня родина виявила сигнал AirTag поблизу будівельного майданчика та повідомила поліцію. Там вони побачили Бернса на електровелосипеді з предметом, схожим на викрадений рюкзак. Нг приблизно десять хвилин переслідував його вулицями району Карлайл, тоді як брат його дівчини телефоном передавав поліції їхнє місцеперебування.

Оцінка суду

Коли Бернс виїхав на трав’яне узбіччя, Нг вдарив заднє колесо його електровелосипеда, через що той упав. Згодом Бернс погрожував людям у машині, а Нг, який побоювався нападу, хотів здати назад. Він різко натиснув на педаль акселератора, вважаючи, що автомобіль перебуває на задній передачі, хоча насправді було увімкнено рух уперед.

Автомобіль вдарив Бернса, після чого Нг проїхав ще близько 25 метрів, тягнучи його під переднім колесом. Бернса визнали мертвим у лікарні о 14:42 після отримання численних травм. Суддя Теренс Палмер зазначив, що рішення переслідувати та збити велосипедиста містило елемент самосуду. Водночас суд врахував визнання вини Нгом, відсутність у нього попередніх судимостей і щире каяття.

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