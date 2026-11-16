Сінякова вдруге виграла парний титул WTA Finals — Radio Prague International

Чеська тенісистка Катержина Сінякова вдруге здобула титул підсумкового турніру WTA Finals у парному розряді. У фіналі вона разом з американкою Тейлор Таунсенд перемогла італійок Сару Еррані та Жасмін Паоліні — 6:4, 6:3, повідомляє Radio Prague International.

Перший спільний титул

Чесько-американська пара мала другий номер посіву. Для Сінякової та Таунсенд це перша спільна перемога на престижному турнірі, який завершує тенісний сезон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Другий трофей Сінякової

Раніше Сінякова вигравала WTA Finals у парному розряді 2021 року разом з іншою чеською тенісисткою Барборою Крейчиковою. Для Таунсенд цей трофей став першим на підсумковому турнірі.

Перемога також стала реваншем за поразку Сінякової й Таунсенд у фіналі два роки тому. Минулого року пара завершила виступи на стадії півфіналу.

Читай нас у