Італійський тенісист Яннік Сіннер вирушив до Турку у Фінляндії, де, за даними Sky, має перенести операцію на травмованому правому коліні. Про це повідомляє ANSA English.

Огляд у Мілані

Як пише Sky, 25-річний спортсмен вилетів приватним рейсом із Больцано до Турку — рідного міста фінського хірурга Лассе Лемпайнена. За інформацією телеканалу, Лемпайнен оглянув Сіннера в Мілані на вихідних, після чого було ухвалено рішення про операцію.

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Ризик пропустити Australian Open

Якщо ця інформація підтвердиться, Сіннер може пропустити Australian Open, який відбудеться в січні. Тенісист не грав із липня, коли захистив титул на Вімблдоні та здобув п’ятий титул Grand Slam у кар’єрі.

Раніше Сіннер заявляв, що розраховує повернутися до Australian Open — першого турніру Grand Slam року. Також він повідомляв про намір виступити наприкінці грудня на Six Kings Slam у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На початку листопада італієць опустився на друге місце світового рейтингу, поступившись першою позицією німцю Александеру Звєрєву після тривалої паузи у виступах.

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