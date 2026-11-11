Синод Євангелічної церкви Німеччини схвалив план зміцнення демократії — Tagesschau

Синод Євангелічної церкви Німеччини у Вюрцбурзі ухвалив керівну пропозицію про зміцнення демократії через освітню роботу та створення просторів для зустрічей, насамперед у сільських і структурно слабких регіонах. Документ під назвою «Попри все: віра, надія, любов — зміцнення демократії церквою та дияконією» ухвалили 128 делегатів, повідомляє Tagesschau.

Освіта і простір для діалогу

Ухвалена пропозиція має стати орієнтиром для регіональних церков. У ній немає партійно-політичних позицій: акцент зроблено на освітній діяльності та ролі церкви у захисті демократії. Соціальний психолог Гаральд Вельцер, який виступив перед делегатами, наголосив, що демократія потребує особистого спілкування та просторів для поважної дискусії. На його думку, саме церква може надавати такі можливості.

Остаточні рішення щодо практичного втілення пропозиції ухвалюватимуть окремі регіональні церкви, оскільки Євангелічна церква Німеччини має федеративну структуру. Учасники синоду також визнали, що ресурси на нерухомість і персонал стають обмеженішими, тому церквам необхідно буде визначати пріоритети.

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Межа щодо людиноненависництва

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав християн захищати демократію, верховенство права та людську гідність. Він також заявив, що секуляризація церков має наслідки не лише для релігійних інституцій, а й для суспільства, оскільки фундаменталістські, популістські та екстремістські рухи приваблюють людей власними обіцянками спасіння.

Голова Ради Євангелічної церкви Німеччини, гамбурзька єпископка Кірстен Ферс, заявила, що успіхи на виборах не змінюють несумісності людиноненависництва з Євангелієм. Вона також висловилася за те, щоб компетентні державні органи розглянули можливість заборони партії «Альтернатива для Німеччини».

У керівній пропозиції зазначено, що ворожість до окремих груп людей та етнічний націоналізм несумісні з церковними посадами або відповідальною діяльністю. Регіональним церквам має допомогти орієнтир щодо застосування цього положення. Водночас Ферс наголосила, що загального контролю переконань бути не повинно, а вирішальними мають бути позиція та дії людини на конкретній посаді.

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