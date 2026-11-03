Сирія й Ліван у Дамаску обговорили кордон і біженців — Asharq Al-Awsat

У Дамаску міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шаібані прийняв ліванську делегацію на чолі із заступником прем’єр-міністра Тареком Мітрі. Сторони обговорили невирішені питання у відносинах між двома країнами, зокрема контроль сирійсько-ліванського кордону, безпекову координацію та питання сирійських біженців у Лівані, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Контроль кордону та безпека

За даними поінформованих джерел видання в Дамаску, сирійська сторона зосередилася на контролі кордону, спільній безпековій співпраці та координації. До порядку денного також увійшли управління кордоном, рух через прикордонні переходи, а також взаємодія у протидії контрабанді та незаконному проникненню через кордон.

У заяві сирійського МЗС зазначили, що учасники зустрічі розглянули можливості зміцнення двосторонніх відносин і розвитку координації у різних сферах. Крім безпеки та прикордонного контролю, йшлося про партнерство в освіті, вищій освіті, соціальних питаннях і сфері праці.

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Біженці та робота спільних комісій

Ліванська делегація приділила основну увагу питанню сирійських біженців, які перебувають у країні. На переговорах також порушували статус мешканців Лівану, зокрема тих, хто потайки в’їхав до країни. Сторони розглядали соціальні, безпекові та правові аспекти цього питання, а також ситуацію сирійських учнів у ліванських школах.

Візит став продовженням попередніх контактів і роботи спільних комітетів. У липні дві країни домовилися створити спільний вищий комітет, який має координувати роботу профільних міністерств, розвивати економічну, інвестиційну й торговельну співпрацю та зміцнювати безпекові домовленості.

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