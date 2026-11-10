Сирія не планує відправляти війська до Ємену найближчим часом — The National

Сирія не має планів найближчим часом відправляти свої війська до Ємену для боротьби з хуситами. Про це в Дамаску заявив міністр закордонних справ Сирії Ассаад аль-Шибані під час спільної пресконференції з главою МЗС Йорданії Айманом ас-Сафаді, повідомляє The National.

Угоди із Саудівською Аравією

За словами аль-Шибані, домовленості Дамаска з Саудівською Аравією не передбачають угоди з урядом Ємену щодо розгортання сирійських військ. Він наголосив, що Сирія не здійснює такого розгортання та не має відповідних планів у близькій перспективі.

Міністр також заявив, що будь-які військові операції Сирії за межами її території були б публічно оголошені й обговорені. Сирія підтримує легітимний уряд Ємену та засуджує загрози хуситів на адресу Саудівської Аравії, додав він.

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Співпраця у сфері оборони

Минулого тижня Сирія та Саудівська Аравія підписали угоди для посилення військової співпраці. Президент Сирії Ахмад аш-Шараа і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман стали свідками підписання домовленостей, які охоплюють військову взаємодію, енергетику, інфраструктуру та інші сфери.

Аль-Шибані зазначив, що Дамаск відбудовує армію та цивільні й військові інституції, тому зацікавлений у саудівському досвіді. Він назвав серед напрямів співпраці оборонну промисловість, академічну й технічну підготовку та розвиток навичок. Сирійське дипломатичне джерело повідомило державним медіа, що чинні військові угоди стосуються навчання, обміну досвідом і військових консультацій, а координаційні візити саудівської сторони до Сирії мають розпочатися наступного місяця.

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