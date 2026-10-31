Сирія розглядає вступ до оборонного пакту Мекки — Dawn

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шайбані на конференції Manama Dialogue в Манамі, Бахрейн, заявив, що Дамаск розглядає можливість приєднання до Спільної оборонної угоди Мекки. До неї входять Пакистан, Саудівська Аравія та Туреччина, повідомляє Dawn.

«Наразі тривають обговорення для оцінки вступу Сирії до альянсу Мекки», — сказав аль-Шайбані. Угоду підписали 7 серпня; вона передбачає, що збройний напад на одну з трьох держав-учасниць може розглядатися як напад на всіх.

Заяви Сирії на форумі в Бахрейні

За інформацією Сирійського арабського інформаційного агентства SANA, глава МЗС Сирії висловив підтримку державам Перської затоки в разі агресії проти них і засудив ракетні та дронові атаки. Він також заявив, що Сирія прагне бути «мостом для процвітання й обміну інтересами», а не платформою для загроз сусіднім країнам.

Аль-Шайбані засудив неодноразові ізраїльські удари по сирійській території, назвав окуповані Голанські висоти сирійською землею та закликав до створення незалежної палестинської держави.

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Оборонні домовленості

Пакистан має із Саудівською Аравією дві оборонні угоди, спрямовані на колективне стримування: двосторонню Угоду про стратегічну взаємну оборону та Спільну оборонну угоду Мекки, до якої також долучилася Туреччина.

Речник пакистанських збройних сил генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі раніше заявляв, що альянс має суто оборонний характер. Він також зазначав, що формулювання угоди не забороняє прийом нових учасників, однак рішення щодо цього мають ухвалювати політичні керівники трьох сторін.

У серпні, через два тижні після підписання пакту, аль-Шайбані відвідав Пакистан і зустрівся з начальником Сил оборони та начальником штабу армії фельдмаршалом Асімом Муніром. Сторони обговорили регіональну безпеку й можливості посилення двосторонньої оборонної та безпекової співпраці.

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