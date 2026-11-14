Сирія скасувала попередній дозвіл на в’їзд для американців і британців — Anadolu Agency

Сирія скасувала вимогу про попередній дозвіл на в’їзд для громадян США та Великої Британії. Про це 13 листопада повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заступника міністра закордонних справ із консульських питань Мохаммада Якуба аль-Омара.

Повернення до попередніх правил

За словами аль-Омара, після скасування вимоги процедури в’їзду для громадян США та Великої Британії повернулися до попереднього порядку. Він назвав обмеження тимчасовим, не пояснивши причин його запровадження та подальшого скасування.

Посадовець також зазначив, що правила в’їзду для громадян інших країн не змінювалися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відео про відмову у в’їзді

Оголошення пролунало наступного дня після появи в соціальних мережах відео, в яких американці заявляли, що їм відмовили у в’їзді до Сирії. Напередодні директор із міжнародних відносин і співробітництва Генерального управління портів і митниць Сирії Мазен Аллуш підтвердив, що громадян США додали до переліку національностей, яким потрібне попереднє погодження Міністерства внутрішніх справ.

Аллуш повідомив, що візи оформлювали на пунктах пропуску, однак для окремих національностей було необхідне завчасне погодження відповідних органів. Він наголосив, що Генеральне управління портів і митниць виконує інструкції МВС і не визначає перелік країн, для громадян яких застосовують цю вимогу. 29 квітня МЗС Сирії заперечувало повідомлення про зміну правил в’їзду для іноземців, посилаючись на рішення №128 від липня 2025 року.

Читай нас у