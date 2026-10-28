Сирія та Йорданія координують створення комітету після ударів у Дараа — Asharq Al-Awsat

Сирія та Йорданія координують термінове створення спільного польового й безпекового комітету після авіаударів у сирійській провінції Дараа. За повідомленням Asharq Al-Awsat, жителі регіону оплакують сімох цивільних, які загинули внаслідок ударів йорданської авіації.

Реакція Дамаска

Міністерство закордонних справ Сирії назвало військову операцію цілком неприйнятною та заявило, що підозрілі сторони намагаються підірвати тісні відносини між двома країнами. У відомстві повідомили, що комітет має реагувати на порушення на місцях і запобігати їх повторенню.

Йорданські військові літаки завдали ударів по кількох локаціях у Дараа вночі з понеділка на вівторок. Управління охорони здоров’я провінції повідомило, що загальна кількість загиблих і поранених становила 10 осіб. На похоронах жителі Дараа вимагали розслідувати удари та пояснити, на яких розвідувальних даних ґрунтувався вибір цілей.

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Сирійське державне телебачення Al-Ikhbariya цитувало учасників похоронних церемоній, які заявили, що уражені об’єкти були цивільними, а терористичні організації в провінції не діють.

Заклики до розслідування

Народна рада Сирії також закликала провести спільне розслідування та засудила загибель цивільних, серед яких, за її заявою, були жінки й діти. Сирійський політик і депутат Народної ради Муаїд Газлан наголосив, що двосторонні відносини мають залишатися міцними, однак наполіг на розслідуванні інциденту, встановленні відповідальності та компенсаціях родинам загиблих.

Військовий експерт Імад Шахуд назвав створення комітету запізнілим кроком. На його думку, йорданська розвідка мала перевірити інформацію та координати цілей разом із сирійською владою. Він також заявив, що за підозри щодо терористичного осередку операція мала б бути спрямована на затримання підозрюваних, коли це можливо.

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