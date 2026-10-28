Сирія відновила роботу КПП Насіб на кордоні з Йорданією — Channel NewsAsia

Сирія 28 жовтня відновила роботу головного пункту пропуску Насіб на кордоні з Йорданією. На йорданському боці він має назву Джабер. Пасажирський і комерційний рух через КПП повернули до звичного режиму вранці середи, повідомив старший сирійський митний посадовець Мазен Аллуш.

Як повідомляє Channel NewsAsia, пункт пропуску закрили після авіаударів Йорданії по півдню Сирії. Йорданська влада заявила, що операція стала відповіддю на напад озброєних людей під час похоронної служби в грецькій православній церкві у мухафазі Карак. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 25 дістали поранення.

Заяви сторін після ударів

Речник уряду Йорданії Мохаммад аль-Момані заявив, що попередня оцінка вказує на загибель понад 20 бойовиків угруповання «Ісламська держава». За його словами, також було знищено великий склад зброї, що належав угрупованню.

Дамаск заперечив, що авіаудари були скоординовані із сирійською стороною, та назвав їх неприйнятним порушенням повітряного простору, суверенітету Сирії і принципів добросусідства. Сирійська служба цивільної оборони повідомила про сімох загиблих унаслідок ударів на півдні країни, серед яких троє дітей.

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За даними сирійської сторони, у селі Аль-Таф у прикордонній з Йорданією провінції Дараа загинули п'ятеро людей, зокрема жінка та троє дітей. Ще двоє людей загинули в інших районах півдня Сирії.

Контакти між Дамаском і Амманом

27 жовтня міністр закордонних справ Йорданії Айман ас-Сафаді поговорив зі своїм сирійським колегою. У спільній заяві зазначили, що Йорданія наголосила на повазі до суверенітету й безпеки Сирії та висловила співчуття через загибель цивільних. Сторони також обговорили удари по об'єктах, які у заяві назвали об'єктами «Ісламської держави».

Найближчими днями має зібратися спільний сирійсько-йорданський комітет із безпеки для обговорення операцій проти «Ісламської держави». Йорданська влада також повідомила про затримання трьох громадян країни, яких підозрюють у причетності до нападу на церкву в Караку.

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