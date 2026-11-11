Сирія заявила про ліквідацію ватажка осередку біля Тартуса — Asharq Al-Awsat

Сирійська влада заявила про загибель ватажка озброєного осередку та поранення ще одного його учасника під час операції в сільській місцевості провінції Тартус. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на заяву Сил внутрішньої безпеки Сирії.

Операція в провінції Тартус

За даними силовиків, операцію провели після спостереження за групою з чотирьох осіб. У відомстві стверджують, що осередок був пов'язаний із колишнім урядом Сирії та нібито планував терористичні напади й збройні пограбування.

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Сили внутрішньої безпеки назвали операцію «ретельно спланованою засідкою». Під час зіткнення, за їхньою заявою, ватажка групи було вбито, ще одного учасника поранено.

Пошук інших учасників

Спеціалізовані підрозділи продовжують пошукові та оперативні заходи в прилеглих сільських районах, щоб розшукати й затримати інших членів осередку, які втекли. Державні органи безпеки також заявили про намір підтримувати громадський порядок, протидіяти незаконним озброєним угрупованням і захищати цивільних та їхнє майно в усіх провінціях країни.

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