Сирія заявила про зрив плану атаки на НПЗ у Хомсі — Al Jazeera

Сирійські сили безпеки заявили, що зірвали нібито план атаки на нафтопереробний завод у Хомсі в центральній Сирії та затримали двох людей. За твердженням силовиків, затримані були пов’язані з ліванським угрупованням «Хезболла». Про це повідомляє Al Jazeera.

Затримання та вибухові пристрої

Генеральна розвідувальна служба Сирії повідомила в соцмережі X, що операцію провели спільно із силами внутрішньої безпеки. Відомство назвало її превентивною та заявило про вилучення вибухових пристроїв, які, за версією силовиків, були підготовлені для здійснення запланованої атаки.

Силовики назвали лише ініціали двох затриманих — M S та B Sh. Час і точне місце проведення операції не уточнювалися.

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Заперечення Хезболли

«Хезболла» відкинула звинувачення сирійської влади. У заяві угруповання повторило, що не має присутності на території Сирії та не бере участі в діяльності, яка підриває безпеку і стабільність країни.

Нафтопереробний завод у Хомсі є одним із двох таких підприємств у Сирії поряд із заводом у Баніясі та відіграє важливу роль у забезпеченні країни нафтопродуктами. Сирійська влада раніше також звинувачувала «Хезболлу» у причетності до ймовірних планів убивств, ракетних атак і контрабанди зброї.

Окремо Генеральна розвідувальна служба Сирії повідомила про затримання двох підозрюваних членів осередку ІДІЛ у провінції Дейр-ез-Зор. За даними відомства, слідство пов’язує їх із серією вбивств у регіоні, зокрема зі збройним нападом на представника Міністерства оборони Ібрагіма аль-Джассема біля мечеті ар-Рашид у місті Меядин.

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