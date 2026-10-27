Сирія закрила КПП Насіб на кордоні з Йорданією — Anadolu Agency

Сирія закрила прикордонний пункт Насіб на кордоні з Йорданією, призупинивши пасажирський і комерційний рух в обох напрямках. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Генеральне управління портів і митниці Сирії.

Рух призупинили через ситуацію в Дараа

Відомство пояснило рішення поточними умовами та розвитком ситуації на місцях у провінції Дараа. За його заявою, закриття переходу має захистити мандрівників і працівників пункту пропуску. Управління також повідомило, що стежить за розвитком подій та вживає заходів для гарантування громадської безпеки.

Сирія заявила про заперечення щодо ударів

Закриття КПП відбулося після авіаударів Йорданії на півдні Сирії. За даними директорату охорони здоров’я Дараа, внаслідок ударів загинули шестеро людей, серед них літній чоловік і троє дітей, ще чотири людини зазнали поранень.

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Міністерство закордонних справ Сирії повідомило, що рано у вівторок довело до відома Йорданії свої заперечення щодо ударів. У відомстві заявили, що їх завдали без попередньої координації з Дамаском, висловили глибокий жаль через жертви та зазначили, що контакти з Йорданією тривають.

Раніше йорданська армія заявила про удари по об’єктах «терористичних організацій». Військові пов’язали ці об’єкти зі стріляниною біля церкви Хамуд у південній йорданській провінції Карак у п’ятницю, коли загинули дев’ятеро людей, які зібралися на похоронну процесію.

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