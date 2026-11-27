Сирійський державний телеканал Alikhbariah заявив, що ізраїльська армія 27 листопада обстріляла сільськогосподарські угіддя в районі Ваді-ер-Руккад на заході провінції Дараа в Сирії. Про це з посиланням на кореспондента телеканалу повідомляє Anadolu Agency.

Артилерійський обстріл угідь

За даними Alikhbariah, ізраїльські сили випустили артилерійські снаряди по сільгоспугіддях у Ваді-ер-Руккад. Телеканал не навів інформації про можливих загиблих, поранених або пошкодження внаслідок обстрілу.

Південні сирійські провінції Дараа та Кунейтра раніше неодноразово зазнавали ізраїльських атак. За даними агентства, вони включали обстріли, наземні рейди, встановлення військових блокпостів, обшуки будинків і затримання цивільних.

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Заява МЗС Сирії

17 листопада Міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські атаки та вторгнення на півдні країни. У відомстві заявили, що ці дії спрямовані на нав'язування незаконної реальності силою. Заява пролунала після обстрілу сільськогосподарських рівнин на околицях сіл Коя та Абдін у західній сільській місцевості провінції Дараа.

Механізм зв'язку

За даними Anadolu Agency, Ізраїль окупує більшу частину сирійських Голанських висот із 1967 року. Після падіння режиму Башара Асада 8 грудня 2024 року Ізраїль оголосив Угоду про роз'єднання сил 1974 року такою, що втратила чинність, і захопив сирійську буферну зону та інші території, зокрема сирійську частину гори Хермон. 6 січня 2026 року Ізраїль і Сирія оголосили про створення механізму зв'язку під наглядом США для обміну інформацією, зниження військової ескалації та сприяння дипломатичним контактам і комерційним можливостям.

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